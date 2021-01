Aproximativ 200 de persoane, majoritatea voluntari, participa duminica dimineata la cautarea copilului de 7 ani a carui disparitie a fost anuntata sambata seara de catre mama sa care spune ca, in dimineata aceleiasi zile, baiatul a plecat la joaca in sat si nu s-a mai intors acasa.



Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arad, Adina Aconstantinesei, a declarat, pentru AGERPRES, ca operatiunea de cautare a continuat in zona localitatii Vanatori si pe parcursul noptii, cand s-au alaturat mai multe forte.



Sursa foto: IPJ Arad

Conform…