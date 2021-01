Stiri pe aceeasi tema

- Printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, a primit, vineri, prima doza din vaccinul anti-Covid-19, ca parte a programului national de vaccinare implementat de Ministerul Sanatatii, a anuntat agentia de stat SPA. De asemenea, cu vaccinul Pfizer-BioNTech a fost vaccinat si…

- Țara musulmana care permite, pentru prima data, vanzarea decorațiunilor și brazilor de Craciun Brazi si ornamente de Craciun sunt disponibili la vanzare intr-un magazin de cadouri din Riad, Arabia Saudita, un semn de progres intr-o tara ultraconservatoare, care interzice orice practica religioasa non-musulmana,…

- Țara musulmana care permite, pentru prima data, vanzarea brazilor și decorațiunilor de Craciun Brazi si ornamente de Craciun sunt disponibili la vanzare intr-un magazin de cadouri din Riad, Arabia Saudita, un semn de progres intr-o tara ultraconservatoare, care interzice orice practica religioasa non-musulmana,…

- Brazi si ornamente de Craciun sunt disponibili la vanzare intr-un magazin de cadouri din Riad, Arabia Saudita, un semn de progres intr-o tara ultraconservatoare care interzice orice practica religioasa non-musulmana, transmite AFP, potrivit Agerpres. Ornamentele de Craciun si-au facut aparitia in…

- Mai multe drumuri comunale din Cerbal vor fi modernizate cu bani de la bugetul de stat. Autoritațile locale au demarat procedurile pentru serviciile de proiectare pentru proiectul depus la Compania Naționala de Investiții – ”Modernizare DC114A sat ULM, DC 121 sat Aranieș, DC 118 sat Merișoru de…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a facut duminica o vizita in Arabia Saudita, in secret, pentru a se intalni cu printul mostenitor Mohammed bin Salman, a dezvaluit luni presa din Israel, preluata de AFP. Conform mai multor media, Netanyahu a fost insotit de Yossi Coleh, seful serviciului…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a facut duminica o vizita in Arabia Saudita, in secret, pentru a se intalni cu printul mostenitor Mohammed bin Salman, a dezvaluit luni presa din Israel, preluata de AFP, noteaza Agerpres. Aflat in carantina, Ludovic Orban a parasit domiciliul pe baza…

- Logodnica turca a jurnalistului disident saudit Jamal Khashoggi, asasinat în Turcia în octombrie 2018, a depus marți o plângere în civil împotriva prințului moștenitor saudit Mohammed bin Salman și a mai multor presupuși sponsori ai crimei, relateaza AFP. Colaborator…