- O parte a unui pitoresc cimitir dintr-o statiune turistica situata pe coasta Liguriei s-a prabusit in apa in urma unei alunecari de teren, informeaza DPA, precizand ca in urma acestui incident circa 200 de sicrie au ajuns in mare. "Cautarea ramasitelor umane afectate de acest incident este inca in curs…

- In pandemie, ca in razboi. Italia ar urma sa inregistreze peste 700.000 de decese in 2020, cel mai mare numar de dupa 1944 Italia ar putea inregistra peste 700.000 de decese in 2020, cea mai mare cifra dupa 1944, a declarat marti directorul institutului national de statistica ISTAT, Gian Carlo Blangiardo,…

- Aproape 73.000 de afaceri din Italia s-au inchis pe fondul pandemiei de coronavirus, a aratat un studiu al agentiei nationale de statistica Istat, citat luni de dpa, informeaza AGERPRES . Aceasta cifra reprezinta circa 7% din totalul de 1 milion de afaceri cuprinse in studiul realizat la sfarsitul lui…