- Presedintele Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19, Valeriu Gheorghita, a declarat ca pana marti au fost vaccinati anti-COVID 9.394 de copii cu varsta cuprinsa intre 12 si 15 ani, de la inceputul imunizarii acestei grupe de varsta, din 2 iunie, conform…

- Coordonatorul Campaniei de vaccinare in Romania, Valeriu Gheorghița, a anunțat, joi, ca vaccinarea copiilor cu varsta de pana la 12 ani ar putea incepe la sfarșitul anului 2021. „Copiii trebuie vaccinați tocmai pentru a intrerupe lanțul de transmitere a acestei afecțiuni. Pana in acest moment am putut…

- Aproape 2.000 de copii au fost vaccinați in Romania, in 24 de ore, potrivit cifrelor prezentate joi de Valeriu Gheorghița, președintele Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea...

- Potrivit datelor puse la dispozitia Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID 19 CNCAV de catre Institutul National de Sanatate Publica INSP CNSCBT , in ultimele 24 de ore au fost raportate 26 de reactii adverse. Potrivit datelor puse la dispozitia Comitetului…

- Potrivit datelor puse la dispozitia Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID 19 CNCAV de catre Institutul National de Sanatate Publica INSP CNSCBT , au fost raportate 75 de reactii adverse in ultimele 24 de ore. 145 reactii adverse sunt in curs de investigare.Potrivit…

- Copiii intre 12 și 15 ani ar putea fi vaccinați „in aceasta vara” Dr. Valeriu Gheorghița, coordonator Campanie nationala de vaccinare anti-Covid. FOTO: gov.ro. Coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID, Valeriu Gheorghita, a declarat ca exista o perspectiva clara, din aceasta vara, de…

- 43.200 doze de vaccin AstraZeneca vor ajunge vineri, 19 martie, la Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Medico-Militara „Cantacuzino”. Transportul este asigurat de firma producatoare, iar dozele de vaccin vor fi aduse in București pe cale terestra, potrivit Comitetului Național de Coordonare…