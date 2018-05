Stiri pe aceeasi tema

- Un invE:Etor din Bistri:a este acuzat cE ar fi bEtut o feti:E de clasa a IV-a panE cand aceasta a fEcut pe ea. Copila ar fi fost scoasE la tablE, pentru a rezolva un exerci:iu, insE aceasta s-ar fi blocat, iar, de nervi, dascElul ar fi lovit-o cu un bE:, scrie bistriteanul.ro.

- Bataie zdravana intre doua adolescente, la Pucioasa. Cele doua fete, care au avut certuri mai vechi, s-au intalnit intr-un parc, pe drumul catre scoala, si si-au impartit pumni si picioare ziua in amiaza mare. Cel care a filmat a fost prietenul uneia dintre protagonistele luptei, care a si a lovit-o…

- Vesti teribile din partea lui Dan Ciotoi! Cunoscutul artist nu a vorbit niciodata despre asta, dar vrea sa traga un semnal de alarma pentru toti cei care sufera de depresie. Artistul s-a confruntat cu probleme mari in urma cu cateva luni, dupa ce sotia lui a decis sa divorteze din cauza unei aventuri…

- Un clip video filmat de un martor ocular face senzatie pe internet. Un barbat a încercat sa blocheze traficul pe o strada dintr-un cartier iesean. Cel care a filmat incidentul crede ca acesta era sub influenta bauturilor alcoolice sau a drogurilor.

- Actorul Dawyne Johnson a trecut printr-o depresie cumplita la varsta de 15 ani, cand mama sa a incercat sa iși ia viața. Mai mult și fratele acestuia s-a sinucis. The Rock a povestit ca se afla in mașina cu mama sa cand aceasta a oprit vehiculul la o intersecție și a fugit in trafic. In timp ce mașinile…

- Un taximetrist a fost batut si injunghiat in centrul Brailei intr un scandal cu mai multi tineri. Ca sa scape cu viata, el a tras cu pistolul pe care il avea asupra sa. Taximetristul a fost internat la Spitalul Judetean de Urgenta, cu traumatism facial si plagi prin injunghiere in spate si mana, potrivit…