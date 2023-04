Stiri pe aceeasi tema

- Slovacia a predat toate cele 13 avioane de lupta MiG-29 promise Ucrainei, a anuntat luni Ministerul Apararii de la Bratislava, transmit agentia slovaca TASR si Reuters, potrivit Agerpres.Primele patru avioane fusesera livrate luna trecuta. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Autoritatile din China au raspuns vineri la comentariile premierului polonez care legau razboiul din Ucraina de un posibil atac chinezesc asupra Taiwanului, acuzandu-l pe acesta de amestec in afacerile lor interne, transmite Reuters, potrivit Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Trei civili au fost ucisi sambata in bombardamente rusesti asupra orasului Herson din sudul Ucrainei, iar un alt civil a murit in regiunea estica Donetk, au declarat oficiali regionali, potrivit Reuters.Guvernatorul regional Oleksandr Prokudin a declarat ca trei persoane, inclusiv o femeie in varsta,…

- O tentativa de lovitura de stat, farse cu bombe, piraterie pe internet, apeluri false la recrutare, proteste in masa: Moldova spune ca le-a avut pe toate in ultimul an, scrie Reuters, care a stat de vorba cu ministrul de interne de la Chisinau, Ana Revenco, si cu Valeriu Mija, secretar de stat in…

- Apararea civila din Siria a declarat marti ca cel putin 22 de persoane au murit din cauza unui focar de holera declansat in nord-vestul tarii, in urma cutremurelor devastatoare care au lovit si Turcia, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Sase militari rusi au murit intr-un incendiu intr-un buncar din regiunea Kursk, frontaliera cu Ucraina, a anuntat Ministerul Apararii rus, citat de agentiile de presa ruse, informeaza luni Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Specialisti ai Ministerului rus al Apararii construiesc un sistem de conducte de apa care vor conecta regiunea rusa Rostov, aflata la granita cu Ucraina, cu regiunea ucraineana Donbas controlata partial de trupele ruse, a anuntat duminica agentia TASS, citata luni de Reuters, informeaza Agerpres.…

- Arme si vehicule militare britanice ar putea fi produse in Ucraina sub licenta, reducand dependenta tarii de livrarile de arme de la aliatii occidentali, a informat duminica ziarul Telegraph, citat de Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…