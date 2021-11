Unirea Dej a scapat printre degete un punct, la Buzau , iar la finalul jocului din etapa 13, in ciuda infrangerii, antrenorul Dragoș Militaru s-a declarat mulțumit de evoluția elevilor sai. ”Din pacate am pierdut, a fost un meci destul de echilibrat, jucat impotriva unei echipe bune din Liga 2, o echipa de play-off. Din pacate, nu am reușit sa luam nici macar un punct, am fost la patru minute sa reușim sa ne intoarcem cu punct sau puncte acasa. O sa avem o mica pauza, dupa care o sa ne intalnim pentru ultimele meciuri din acest an. Nu ești cel mai fericit cand pierzi in minutul 86, dar așa e la…