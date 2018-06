Stiri pe aceeasi tema

- Alex Velea iși sarbatorește astazi ziua de naștere alaturi de oamenii dragi sufletului sau. (AFLA AICI CUM POȚI CAȘTIGA ȘI TU DE ACASA CHIAR ȘI 10.000 DE EURO LUNAR) Și, bineințeles, mama copiilor sai i-a transmis un mesaj extrem de emoționant! (CITEȘTE ȘI: ALEX VELEA, IN CULMEA FERICIRII! COPIII PE…

- Vicenzo Castellano a vorbit despre relatia Antoniei cu Alex Velea! El si Antonia au fost casatoriti timp de 4 ani, iar relatia lor s-a incheiat in 2012. Dupa, cei doi fosti soti au dus o lupta apriga pentru custodia fetitei lor, Maya. Mai mult de atat, solista a fost acuzata ca l-a parasit pe italian…

- Denise Iacobescu, mama Antoniei, a marturisit cum ar vrea sa-i vada pe nepoții ei, dar și pe alți copii. Denise Iacobescu este mama cantareței Antonia și este recunoscuta și admirata pentru frumusețea ei și pentru felul in care arata și se menține in forma. Denise Iacobescu are o relație foarte apropiata…

- Alex Velea a ieșit victorios. Potrivit informațiilor oficiale furnizate de Judecatoria Sectorului 1, copiii lui și ai Antoniei vor purta numele de Velea, dupa ce artistul a solicitat acest lucru in instanța.

- Cleopatra Stratan a ramas în memoria tuturor drept o fetița care cânta superb. Dar timpul nu sta în loc, și bine face! Acum, fetița care facea furori când era mica cu piesa ,,Ghița&", s-a retras în

- De ziua iubitei sale, Alex Velea a facut o declarație de dragoste plina de emoție. Antonia a primit un mesaj sincer și tandru, care exprima magnitudinea sentimentelor pe care le deține pentru ea.

- Antonia si Alex Velea reprezinta, fara indoiala, unul dintre cele mai sudate cupluri din industria muzicala de la noi. Cei doi artisti se iubesc ca in prima zi, iar cand vine vorba de copii, sunt in stare de orice.