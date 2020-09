Stiri pe aceeasi tema

- Primaria municipiului Buzau a inaugurat, vineri, un monument de for public cu ocazia implinirii a 150 de ani de la construirea primei cai ferate din zona, linie ferata care lega Buzaul de Marasesti. Monumentul este o locomotiva romaneasca de epoca, Malaxa 1936, amplasata pe un soclu in fata garii…

- Taiere de panglica, vineri, in gara din municipiul Buzau. Locomotiva Malaxa, veche de peste 80 de ani, și monumentul ce marcheaza faptul ca Buzaul este cel mai mare oraș din Romania situat exact la jumatatea distanței dintre Polul Nord și Ecuator au fost inaugurate oficial. Evenimentul a durat mai bine…

- Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a fost prezent astazi la evenimentul organizat in rondul din fața Garii Buzau, unde a fost amplasata o locomotiva Malaxa. Autoritațile au sarbatorit 150 de ani de cale ferata la Buzau și, prin amenajarea unui planiglob, au ținut sa evidențieze faptul…

- Municipalitatea a sarbatorit vineri 11 septembrie, 150 de ani de la infiintarea primei linii de cale ferata care avea drept punct de oprire Buzaul Punctul forte al evenimentului a fost inaugurarea unui monument de for public amplasat in fata garii CFR. In fața garii din Buzau a fost amenajat un sens…

- Municipalitatea buzoiana a sarbatorit vineri 11 septembrie, 150 de ani de la infiintarea primei linii de cale ferata care avea drept punct de oprire Buzaul. Punctul forte al evenimentului a fost inaugurarea unui monument de for public amplasat in fata garii CFR. In fața garii din Buzau a fost amenajat…

- Municipalitatea buzoiana a sarbatorit vineri 11 septembrie, 150 de ani de la infiintarea primei linii de cale ferata care avea drept punct de oprire Buzaul. Punctul forte al evenimentului a fost inaugurarea unui monument de for public amplasat in fata garii CFR. In fața garii din Buzau a fost amenajat…

- Autoritațile au dat startul lucrarilor de amenajare a unui sens giratoriu, dar și de reabilitare a strazilor și trotuarelor din zona. Sensul giratoriu de la Gara se va schimba radical, la toamna, dupa finalizarea lucrarilor. In aceasta vara, in intersectia de la Gara CFR din Buzau vor fi realizate doua…

- Izvorul Bigar, care se revarsa peste cascada, a acoperit complet muschiul verde. Imagini cu spectaculoasa Cascada Bigar acoperita de ape au fost postate pe Facebook de turistii care au ajuns, recent, in zona. Revista The World Geography declara cascada Bigar din judetul Caras-Severin drept…