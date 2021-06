Stiri pe aceeasi tema

- „Secția 3 Poliție Rurala Baciu a fost sesizata prin SNUAU 112 la data de 5 iunie a.c., în jurul orei 00.10, cu privire la faptul ca în zona Cheile Baciului, în doua locații diferite, sunt organizate petreceri la care participa mai multe persoane.…

- Astazi, de 1 iunie, doi frati din Piatra-Neamt, cu varste de 13 si 15 ani, au fost premiați de polițiștii din cadrul IPJ Neamt pentru “spiritul civic de care au dat dovada in soluționarea unui caz in care viața a doua persoane se afla in pericol”. Este vorba despre implicarea intr-o speta din ziua de…

- La data de 8 mai in jurul orei 23:10, polițiștii au constatat faptul ca pe raza comunei Botoșana, este in desfașurare un eveniment privat in spațiul deschis, la care participa mai multe persoane. La fața locului, intr-un foișor aflat in zona denumita popular Albeni, comuna Botoșana, inchiriat de cateva…

- Unul din cele mai mari scandaluri din Romania implica polițiștii de la Secția 16 Poliție din Capitala. Dosarul, aflat acum pe masa procurorilor, scoate la iveala noi victime ale polițiștilor batauși. Dezvaluirile a fost facute de avocatul Adrian Cuculis, și sunt la fel de dramatice. Noi dezvaluiri in…

- Poliția din Constanța a sancționat 17 persoane care participau la o petrecere organizata la un restaurant din oraș cu amenzi in valoare totala de 21.000 de lei. Administratorul localului a fost și el sancționat cu 12.000 lei și in plus i-a fost suspendata activitatea economica. In total, au fost date…

- Politistii locali verifica si sanctioneaza persoanele care incalca aceste reguli. Spre exemplu, sambata, 20.03.2021, in jurul orei 22:00, politistii locali din cadrul Directiei Generale Politia Locala Constanta au facut verificari la un restaurant, din cartierul Poarta 6, unde era in desfasurare un…

- Aproximativ 100 de persoane care participau la o petrecere organizata la o cafenea din orasul Navodari au fost amendate cu cate 2.000 de lei, iar administratorul societatii comerciale cu 10.000 de lei, pentru nerespectarea masurilor de prevenire a raspandirii COVID-19, a informat, vineri, Inspectoratul…