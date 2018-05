Protest al bicicliştilor timişoreni. Foto

Zeci de biciclişti şi-au dat întâlnire pe strada Popa Şapcă, nemulţumiţi fiind pentru modul în care s-a delimitat porţiunea ce le este dedicată, comparativ cu cea destinată autoturismelor. The post Protest al bicicliştilor timişoreni. Foto appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]