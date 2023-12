VIDEO. Andrei, băiatul de 13 ani mort în Austria, condus pe ultimul drum. Imagini emoționante de la înmormântare Andrei, elevul de 13 ani din Pucioasa care a a cazut de la etajul trei al unui hotel din Viena, acolo unde era intr-o excursie sa viziteze targul de Craciun, a fost condus duminica pe ultimul drum de familia indurerata, dar și de prietenii și colegii, aflați in stare de șoc. Trupul neinsuflețit al copilului […] The post VIDEO. Andrei, baiatul de 13 ani mort in Austria, condus pe ultimul drum. Imagini emoționante de la inmormantare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Trupul neinsuflețit a lui Andrei, baiatul de 13 ani care a murit in Austria, a fost adus acasa. Sora sa a anunțat pe rețelele de socializare ca Andrei va fi inmormantat duminica, la ora 12.00, la Biserica Adormirii Maicii Domnului din Pucioasa. Suferința familiei este fara margini. Atat tatal cat și…

- Andrei, elevul de 12 ani din Pucioasa, județul Dambovița, care a murit in timp ce se afla in excursie in Austria, va fi adus, joi, 7 decembrie, acasa. Baiatul a fost gasit mort in fața hotelului in care era cazat din localitatea Wiener Neustadt. Adolescentul ar fi cazut de la etajul 3, aflat la o […]…

- Adolescentul de nici 13 ani din Pucioasa, Dambovița, care a murit dupa ce a cazut de la o inalțime de cel puțin 10 metri in Austria, unde se afla in excursie cu colegii, facea parkour. Acest sport implica sa te cațeri pe cladiri, pe acoperișuri chiar și sa sari pe alte suprafețe, la inalțime. Conform…

- Baiatul de 13 ani, gasit mort dupa ce ar fi cazut de pe terasa unui hotel din Austria, se numește Andrei și este din localitatea Pucioasa, județul Dambovița. Andrei era elev la Școala gimnaziala nr. 4 „Elena Donici Cantacuzino” din Pucioasa, județul Dambovița. Baiatul era in excursie la Targul de Craciun…