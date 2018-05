Stiri pe aceeasi tema

- Elena Ionescu, fosta componenta a trupei Mandinga, s-a relaxat de sarbatorile pascale in compania proaspatului ei soț. In luna martie a acestui an, Elena Ionescu, fosta componenta a trupei Mandinga, dadea o veste incredibila, și anume ca s-a casatorit in mare secret . Elena Ionescu și-a unit destinul…

- In aceasta perioada, Radu Valcan se afla in Thailanda pentru a filma cel de-al patrulea sezon al emisiunii „Insula Iubirii”, in care cuplurile de indragostiți accepta sa se supuna testului cu cel mai sincer raspuns.