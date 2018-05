Stiri pe aceeasi tema

- Imagini revoltatoare in urma unor controale efectuate de inspectorii OPC in statiunile Mamaia, Eforie si Vama Veche. Turistii care platesc bani buni pentru a se relaxa la mare in mini-vacanta de 1 mai risca in orice moment sa isi incheie sejurul la spital, conform Digi 24. Rugina, mizerie, oale vechi…

- Nicole Cherry și-a facut bagajele, și-a luat prietenii de suflet și a plecat in Mamaia de 1 Mai. (AFLA AICI CUM POȚI CAȘTIGA ȘI TU DE ACASA CHIAR ȘI 10.000 DE EURO LUNAR) Vedeta s-a distrat alaturi de apropiați și a trecut pragul celor mai exclusiviste cluburi de pe litoralul romanesc. (CITEȘTE ȘI: NICOLE…

- Vedeta celor de la CSM Bucuresti, Cristina Neagu, nu se teme de forta rivalelor de la Gyor si e convinsa ca trupa din Capitala poate ajunge in finala Ligii Campionilor. CSM Bucuresti va intalni detinatoarea Ligii Campionilor, Gyor, iar Rostov pe Vardar in semifinalele Ligii Campionilor,…

- Oana Roman, dezvaluire emoționanta la 12 ani de la moartea Laurei Stoica.Vedeta a vorbit in cadrul emisiunii online gazduita de revista Viva! , despre un moment ce a marcat-o profund . Pe 9 martie 2018 se vor face 12 ani de la dispariția brusca a uneia dintre cele mai bune voci feminine din Romania…