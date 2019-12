Stiri pe aceeasi tema

- Fosta mare gimnasta nascuta in Vaslui, Andreea Raducan, a demisionat in urma cu cateva minute din functia de presedinte al Federatiei Romane de Gimnastica.Fosta sportiva a Clubului Farul Constanta si-a anuntat decizia in cadrul unei conferinte de presa si a motivat alegerea prin faptul ca antrenorul…

- Andreea Raducan a anuntat, joi, in cadrul unei conferinte de presa, ca demisioneaza din functia de presedinta a Federatiei Romane de Gimnastica in urma ratarii calificarii Romaniei la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

- Andreea Raducan, aleasa in functia de presedinte al FR Gimnsatica pe 4 august 2017, a sustinut inlocuirea antrenorilor Nicolae Forminte (feminin) si Marius Urzica (masculin), carora le reproseaza neindeplinirea obiectivelor, mai exact ratarea calificarii cu echipele la Jocurile Olimpice de la Tokyo…

- Marian Dragulescu (38 de ani), multiplu campion mondial și european la gimnastica, a fost invitatul lui Ovidiu Ioanițoaia in emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”. Sportivul a vorbit despre relația rece pe care o are cu Andreea Raducan, președintele Federației. „Nu sunt in nicio relație cu Federația. Doar…

- Marian Dragulescu, cel mai mare gimnast roman cu 8 titluri mondiale și zece europene, dar și 3 medalii olimpice, niciuna de aur, a acceptat invitația directorului Gazetei Sporturilor, Ovidiu Ioanițoaia, de a participa la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu” de pe GSP.RO. Marian va participa in vara anului…

- Federatia Romana de Gimnastica a decis descentralizarea loturilor olimpice, masculin si feminin, care au ratat calificarea la JO de la Tokyo. „Joi, la sediul Federatiei Romane de Gimnastica, a avut loc intalnirea Comitetului Executiv FRG, in cadrul caruia a fost dezbatuta situatia actuala…

- Ion Țiriac (80 de ani), in prezent președintele Federației Romane de Tenis, a fost invitatul lui Ovidiu Ioanițoaia, directorul Gazetei Sporturilor, in emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, transmisa in fiecare miercuri, de la ora 20:00, pe GSP.RO. Acesta a vorbit despre averea impresionanta pe care o deține…

- Ion Țiriac (80 de ani), președintele Federației Romane de Tenis, a fost invitat la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, transmisa integral pe GSP.ro in fiecare miercuri, ora 20:00, și a vorbit despre Arenele BNR, unde nu se mai joaca tenis din 2015. „Eu sper ca acest Guvern sa rezolve treaba foarte repede…