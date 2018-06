Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Banica a implinit zilele trecute frumoasa varsta de 40 de ani, dar in același timp a aniversat și 10 ani de casnicie cu Lucian Mitrea. Frumoasa blondina a fost suprinsa de dimineața de soț și cei doi copii cu un tort de ciocolata. Vedeta a fost magulita de gestul familiei ei, așa ca l-a imortalizat…

- Betty Salam si Catalin Visanescu s-au casatorit, vineri, dupa o relatie de trei ani. Cei doi si-au unit destinul, iar in aceasta vara vor deveni pentru prima oara parinti. Betty Salam si Catalin Visanscu au fost inconjurati de toti oamenii dragi din viata lor. Singurii care au lipsit au fost Roxana…

- Daca zilele de nastere sunt sarbatorite, de obicei, prin petreceri sau iesiri in oras, printul mostenitor al Danemarcei, Frederik, a dorit a marcat ce-a de-a 50-a aniversare intr-un mod inedit.

- Andreea Banica, secretul unui ten perfect. Artista a dezvaluit pe blogul personal cum reușește sa arate atat de bine. Vedeta are doi copii, dar arata perfect. „Pielea noastra, in general, are nevoie de multa ingrijire și hidratare. Pentru stralucirea pielii va recomand sa beți multa apa, deși recunosc…

- Au mai ramas doar cateva minute pana cand va incepe ceremonia religioasa in cadrul careia Meghan Markle va deveni soția Prințului Harry, care a devenit astazi Ducele de Sussex. Invitații au sosit deja și o așteapta pe mireasa ca sa soseasca la capela Saint George de la Castelul Windsor. Printre numele…

- Cantaretul britanic Robbie Williams (44 de ani), care a recunoscut in nenumarate randuri ca ii place sa fumeze marijuana, a primit din partea sotiei sale, actrita Ayda Field (38 de ani), drept cadou cu prilejul aniversarii lor, o cultura de marijuana.

- Mai este doar o luna pana la marea nunta a Prințului Harry cu Meghan Markle și, in pline pregatiri la palat, Regina Elisabeta s-a gandit sa-i faca un cadou de nunta nepotului sau. Nu este vorba de un cadou material, ci mai degraba de unul simbolic, dar mult mai prețios. Harry a fost numit Președintele…

