Stiri pe aceeasi tema

- Aroma de cozonaci se simte astazi, peste tot, in satele din Republica Moldova. Pregatirile au inceput de ieri, in Joia Mare, ziua in care gospodinele incing cuptoarele, coc pasca, cozonacii si vopsesc oua.

- In preajma sarbatorilor pascale, candidatul PL la funcția de primar al Capitalie prezinta, intr-un video emoționant, cum familia sa pastreaza tradițiile și obiceiurile transmise cu sfințeni din generație in generație. Fostul ministru al Mediului a postat spotul pe pagina sa oficiala de Facebook și a…

- Pentru ca in minivacanta de Pasti sa fiti feriti de evenimente neplacute, polițiștii vranceni va recomanda sa adoptati cateva reguli pentru protectia dumneavoastra si a bunurilor dumneavoastra.Conducatorilor de autovehicule care se pregatesc sa plece la drum in aceasta perioada le recomandam sa…

- In aceasta zi se face pomenire de sfintele, mantuitoarele si infricosatoarele Patimi ale Mantuitorului. Este ultima vineri din Postul Pastilor si, potrivit traditiei, este zi de post negru, adica nu se bea decat apa toata ziua. Conform traditiei, in Vinerea Mare nu este bine sa mananci urzici si…

- Inspecția Judiciara cere Secției pentru procurori din CSM sancționarea procurorului șef al DNA Ploiești, Lucian Onea, a fostului magistrat Mircea Negulescu și a procurorului Alfred Savu. IJ a exercitat actiunea disciplinara fata de Lucian Gabriel Onea, procuror șef la Serviciului Teritorial Ploiești…

- Pregatirile de Paște sunt in toi, iar cetațenii pastreaza tradiția varuitului, indiferent de condițiile in care lucreaza. Un barbat nu a fost descurajat de modul in care a fost parcata o mașina și a gasit totuși modalitatea de a varui bordura.

- Premergator Sarbatorilor Pascale, sute de persoane din municipiul Alba Iulia au primit sfaturi de la politisti, utile pentru siguranta lor. Pentru a preveni victimizarea cetațenilor in preajma sarbatorilor pascale, polițiștii Compartimentului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii și polițiștii de…

- Cei doi au stabilit ca fiica lor sa fie crestinata dupa Paste, iar nunta sa fie in toamna. Gabriela Cristea si Tavi Clonda au inceput pregatirile pentru botezul micutei Bella Victoria Margot. „Am stabilit data pe 14 aprilie. Am inceput cu pregatirile si trebuie sa ne ocupam, sa facem invitatii, e frumos.…