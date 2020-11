Un tutorial difuzat la televiziunea publica care oferea femeilor sfaturi despre cum sa „cumpere intr-un mod sexy” a starnit indignare in Italia. Emisiunea „Detto Fatto” a fost suspendata pentru „perpetuarea unor stereotipuri nesanatoase” și s-a deschis o ancheta pentru a afla de ce au fost oferite spectatorilor asemenea informații, potrivit The Local it.Ghidul a fost transmis in timpul unui program de pe canalul Rai 2 al radiodifuzorului de stat și a avut-o invitata pe balerina și profesoara de dans Emily Angelillo, care a oferit sfaturi femeilor despre cum sa arate senzual in supermarket. Tutorialul…