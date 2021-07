VIDEO Anchetă la Brăila și mobilizare masivă pe facebook după publicarea unor imagini cu un bărbat care ține cu forța o fetiță în brațe Este vroba despre o copila de care se zbate și plange in timp ce se afla in brațele unui barbat. Imaginile au fost surprinse duminica seara intr-un autobuz din Braila. Un calator a filmat și a sunat in același timp la 112, anunțand o posibila rapire. Barbatul a postat pe facebook filmarea, iar aceasa a […] The post VIDEO Ancheta la Braila și mobilizare masiva pe facebook dupa publicarea unor imagini cu un barbat care ține cu forța o fetița in brațe appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

