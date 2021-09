Stiri pe aceeasi tema

- Sedinta celor doua camere ale Parlamentului pentru citirea motiunii de cenzura depusa de USR PLUS si AUR a inceput cu scandal. Co-presedintele USR PLUS, Dan Barna, si presedintele Senatului, Anca Dragu, l-au acuzat, joi, pe Florin Roman de incercare de uzurpa conducerea sedintei. "Ne aduce aminte exact…

- Presedintele Senatului, Anca Dragu, a afirmat, întrebata daca va demisiona din aceasta functie, ca, daca ea nu ar ocupa aceasta pozitie, "cu siguranta parcursul motiunii ar fi unul si mai greu". Întrebata, de asemenea, daca va demisiona în cazul în care USR PLUS ramâne…

- Președintele Senatului, Anca Dragu, ar fi trebuit sa plece, astazi, la Viene, acolo unde trebuia sa participe la conferința președinților de parlamente, iar atribuțiile din țara ii fusesera delegate vicepreședintelui PSD al Senatului, Vasile Dincu. Surse politice ne-au explicat faptul ca Anca…

- Presedintele Senatului, Anca Dragu, a anunțat, vineri, ca urmeaza sa fie pus in discutie la Comisia de Disciplina cazul lui Mircea Gheorgheosu, parlamentar din cadrul Alianței pentru Unirea Romanilor (AUR), care a fost prins cu cannabis la Parlament. “Este angajat al grupului AUR la Senat, este o mentiune…

- Anca Dragu, președintele Senatului, a declarat, duminica seara, intr-o intervenție la Digi24 ca in contextul valului patru vaccinarea impotriva noului coronavirus ramane singura soluție. Aceasta a mai spus ca la nivelul Guvernului se discuta masuri de a stimula vaccinarea. Intrebata la Digi 24 daca…

- Presedintele Senatului, Anca Dragu, a anuntat, sambata, ca, daca Romania va avea un Mecanism de Cooperare si Verificare (MCV) pozitiv, in conditiile in care elementele tehnice legate de aderarea la Schengen sunt deja indeplinite, atunci tara noastra ar putea intra in aceasta zona intr-un orizont…

- Presedintele Senatului, Anca Dragu, a afirmat, marti seara, ca se va discuta in sedinta coalitiei de miercuri despre desfiintarea Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie si, cel mai probabil, se va convoca o sesiune extraordinara pentru desfiintarea acesteia. ”Cred ca in acest moment,…

- Presedintele Senatului, Anca Dragu, a declarat ca a primit in prima parte a zilei de miercuri scrisoarea Comisiei de la Venetia in care se cer clarificari despre revocarea din functie a Avocatului Poporului. "Comisia de la Venetia nu critica. Este vorba despre o scrisoare pe care eu am primit-o…