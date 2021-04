Presedintele Senatului, Anca Dragu, a afirmat ca varianta unei propuneri legislative pentru modificarea Codului de procedura penala care sa fie in acord cu decizia CCR referitoare la motivarea hotararilor instantelor la data pronuntarii a fost aleasa in locul unui proiect al Ministerului Justitiei pentru a da un semnal ca actul normativ este asumat in coalitia de guvernare.



"Putea veni, desigur, un proiect de la Ministerul Justitiei. Am lucrat (n.r. - la propunerea legislativa) cu colegii de la Ministerul Justitiei. Am dorit sa dam un mesaj in coalitie ca este un proiect asumat de…