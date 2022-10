Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii rutieri clujeni, sub coordonarea Serviciului Rutier au demarat luni dimineața o actiune ampla de verificare a legalitatii transportului de persoane. Verificarile au fost desfașurate la nivelul intregului județ, intre orele 6-10, cu participarea reprezentanților ISCTR. S-a urmarit impunerea…

- Sindicatul Europol reclama ”o ampla actiune de intimidare a politistilor rutieri care aplica Avertisment”, sustinand ca seful Brigazii Autostrazi din Politia Romana a semnat o adresa prin care li se cere agentilor sa precizeze motivul aplicarii acestor av

- F.T. Marti, politistii din cadrul Serviciului Rutier, impreuna cu cei de la Biroul de Siguranta Scolara Prahova, au derulat o actiune cu caracter informativ-preventiv la Scoala Gimnaziala „Excelsis” din Ploiesti. In acest context, reprezentantii IPJ Prahova puncteaza intr-un comunicat de presa: «De…

- VIDEO: Acțiune in trafic a polițiștilor din Alba, pentru prevenirea accidentelor rutiere. Ce le-au spus șoferilor Polițiștii rutieri din Alba s-au alaturat polițiștilor rutieri europeni pentru a desfașura o serie de activitați de educație rutiera, in cadrul proiectului european Roadpol Safety Days –…

- La data de 5 septembrie a.c., in jurul orei 23.30, politisti din Serviciului Rutier au identificat un barbat, de 23 de ani, care a condus un autoturism pe strada Nicolae Balcescu, din localitatea Agigea, in timp ce se afla sub influenta substantelor psihoactive.In urma testarii cu aparatul drug test,…

- Acțiune a polițiștilor din Sebeș pentru combaterea excesului de viteza: 32 de amenzi și un șofer ramas pieton Acțiune a polițiștilor din Sebeș pentru combaterea excesului de viteza: 32 de amenzi și un șofer ramas pieton Politistii din Sebeș au acționat pentru prevenirea accidentelor datorate vitezei…

- Politistii rutieri din Capitala au dat in noaptea de vineri spre sambata 21 de amenzi in valoare de peste 15.000 de lei pentru mai multe nereguli. Un sofer beat a facut un accident, ranind un om, și a fugit de la locul faptei.