- Un grup de excursionisti a descoperit un monolit metalic pe un traseu montan pe coasta centrala a Californiei, in SUA, la doua saptamani dupa ce o structura similara a fost descoperita tot in SUA in desertul Utah si inca una cu descrieri asemanatoare in Romania, a anuntat

- Un nou monolit misterios a aparut in zona orasului californian Atascadero, la doua saptamani dupa ce o structura similara din metal a fost descoperita in desertul din Utah, disparuta ulterior.

- Un monolit a aparut in conditii misterioase aproape de cetatea dacica Petrodava, la numai cateva zile dupa un caz similar petrecut in Statele Unite ale Americii. Deocamdata, nimeni il revendica, iar autoritatile au declansat o ancheta.

