- In orasul american Minneapolis au izbucnit in ultimele zile proteste violente in urma mortii lui George Floyd, care a decedat dupa ce un ofiter de politie alb l-a apasat cu genunchiul pe gat, in pofida apelurilor lui Floyd ca nu putea sa respire.

- Pe langa imaginile cu bataile extreme in strada din America, dupa ce un barbat afro-american ar fi murit sufocat de polițiști, alte imagini au devenit virale, infațisand oameni ai legii care incearca sa explice protestatarilor ca sunt alaturi de ei și ca individul care a fost arestat pentru uciderea…

- Americanii au incalcat interdictiile de circulatie impuse in majoritatea marilor orase si, pentru a saptea seara consecutiv, au protestat fata de actiunea politiei care a dus la moartea lui George Floyd. Au fost inregistrate noi pagube materiale, atat in New York, cat si in Los Angeles, politia a intervenit…

- La Washington si in zeci de alte orase americane a fost declarata stare de asediu. Este reacția autoritaților in fața miilor de manifestanți - unii dintre ei violenți - ieșiti in strada dupa uciderea unui barbat de culoare in timpul unei arestari.

- Tensiunile au atins cote alarmante in New York, unde mai mulți oameni au ieșit sambata in strada pentru a-și manifesta nemulțumirea fața de cele intamplate in cazul morții lui George Floyd. O serie de imagini care surprind – din unghiuri diferite – un incident ce a avut loc in Brooklyn s-au raspandit…

- Imagini incredibile fac inconjurul lumii in aceasta perioada. Locuitorii unei gospodarii din Filipine au avut un șoc atunci cand au descoperit ca scroafa a dat viața unui animal cu totul diferit, un porc cu doua capete și un ochi comun, potrivit DailyStar.

- Casnicia Veronicai și a lui Viorel pare mai șubreda ca niciodata. Satula pana peste cap de geloziile soțului sau, tanara din Blagești este hotarata se desparta de acesta, amenințandu-l chiar și cu divorțul!

- Imagini dramatice au fost filmate in localitatea Cernauți, din Ucraina, unde o femeie care s-a intors din Italia și care a infectat mai multe persoane cu noul coronavirus, le-a cerut iertare acestora in genunchi.