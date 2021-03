VIDEO Amenzi in cluburi celebre si restaurante din Capitala. Politistii au aplicat sanctiuni pentru nerespectarea masurilor anti-pandemie

Stiri pe aceeasi tema

- Politia Capitalei a informat ca, in cursul zilei de luni, politistii Sectiei 19 s-au sesizat din oficiu cu privire la un eveniment in desfasurare, intr-o locuinta situata in zona de competenta."Astazi, 01 martie 2021, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti - Sectia 19 Politie s-a sesizat…

- Polițiștii bucureșteni au aplicat sambata seara mai multe amenzi la Clubul Nuba din Capitala pentru nerespectarea distanțarii fizice. ORBAN simte amenințarea! CIȚU nu a spus NU! ”In continuarea activitaților privind masurile de prevenire și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Direcția…

- Pe 7 februarie, politistii din cadrul Sectiei 4 Politie Pitesti au acționat pentru prevenirea raspandirii COVID 19 la unitațile HORECA, ocazie cu care au descoperit ca la un local era in desfașurare un eveniment cu caracter privat. In urma celor constatate, s-a procedat la stabilirea identitații persoanelor…

- Politistii au aplicat amenzi in valoare totala de 66.000 de lei, dupa ce sambata intr-un club din Capitala a avut loc o petrecere privata, a informat Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti. Politistii, impreuna cu jandarmi, au identificat si sanctionat contraventional 21 de…

- Cluburile Loft și Nuba din București au fost sancționate de polițiști pentru nerespectarea masurilor de distanțare fizica, a anunțat Poliția Capitalei. In urma controlului de vineri, 30 ianuarie, administratorii au incasat amenzi in valoare totala de 8.000 de lei. De asemenea, 13 persoane care nu purtau…

- Polițiștii au întrerupt o petrecere dintr-un club din Capitala, la care participau 26 de persoane, iar organizatorului i s-a întocmit dosar penal sub aspectul savârșirii infracțiunii de zadarnicirea combaterii bolilor. Inițial, polițiștii au fost sesizați ca o persoana…

- In urma activitaților echipele de control polițiștii au aplicat, in ultima perioada, 10 sancțiuni contravenționale in valoare de 38.000 de lei pentru nerespectarea Legii 55/2020 și pentru abateri de la normele din domeniul sanatații publice, anunța Poliția Capitalei, conform Mediafax. CITEȘTE…