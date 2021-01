Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer roman de TIR a relatat, demonstrand prin imagini filmate, ce sicane a patit in Suedia, chiar la traversarea unui pod rutier. Mai mult, romanul a povestit cum a transat Politia Rutiera suedeza incidentul din trafic.

- Manager al unei companii specializate in implementarea sistemelor de iluminat eficient, Andrei Mihai s-a stabilit cu sotia si cei doi copii de doi ani si jumatate in Suedia si a povestit pentru Adevarul experientele traite, inclusiv in pandemie.

- Medicul roman Laura Ghibu , stabillit in Suedia, a anunțat, vineri seara, ca decizia anunțata de autoritațile sanitare este fara precedent.„Astazi chiar am primit un mail in care am fost inștiințata ca școlile se vor inchide și in Suedia. Ceva ce nu s-a intamplat pana acum in timpul pandemiei. Se intampla…

- Pentru ca mereu a fost intrebata de fetița ei despre cum funcioneaza vaccinul anti-COVID, mama i-a explicat fiicei ei de 12 ani intreg mecanismul. Fetița a desenat ce a ințeles, iar la final a rezultat un video care a fost postat online și s-a viralizat pe rețelele de socializare. Videoclipul despre…

- LauraGhibu, un medic roman stabilit in Suedia, i-a explicat fiicei ei de12 ani cum funcționeaza vaccinul anti-Covid. Fetița a desenat ce aințeles, iar la final a rezultat un video care a fost postat peYoutube și s-a viralizat pe rețelele de socializare. Clipul a fost preluat și distribuit de diverși…

- Nașul de botez al copiilor familiei Maruța i-a mai dat o data peste nas celebrului Gigi Becali. Afaceristul roman a avut parte de o infrangere de zile mari. Ce a facut parintele spiritual al micuților cunoscutelor vedete? Nașul copiilor familiei Maruța invinge in instanța. Detalii Arpad Paszkany i-a…

- Meciurile din Liga Națiunilor n-au avut absolut niciun secret pentru un parior din București! Cinci partide jucate in sistemul ”pauza/final” i-au adus o cota de 3800! Ca totul sa fie complet, pariorul a jucat, din greșeala, de doua ori biletul! Cota cea mai mica de pe bilet a venit de la Franța - Suedia,…

- Directorul general al Pfizer, Albert Bourla, a vandut aproape 62% din actiunile pe care le detine in companie, dupa ce grupul farmaceutic a anuntat rezultatele pozitive ale studiului clinic privind vaccinul sau experimental pentru COVID-19.