Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, Andrew Noble, prezinta in detaliu cum sunt gatite sarmalele romanesti, intr-un filmulet publicat marti pe pagina de Facebook a misiunii diplomatice."Ambasadorul Marii Britanii in Romania, Andrew Noble, marcheaza ziua de nastere a Reginei Elisabeta a…

- Ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, Andrew Noble, a raspuns la provocarea ambasadorului Romaniei in Marea Britanie, Dan Mihalache, si a gatit sarmale romanesti, iar imagnile au fost postate pe pagina de Facebook a ambasadei. "Ambasadorul Marii Britanii in Romania, Andrew Noble, marcheaza ziua de…

- "Ambasadorul Marii Britanii in Romania, Andrew Noble, marcheaza ziua de nastere a Reginei Elisabeta a II-a prin prepararea de sarmale", este mesajul ce insoteste inregistrarea video a diplomatului, care prezinta fiecare etapa a pregatirii acestui fel de mancare. Noble explica faptul ca initiativa…

- Ambasadorul Marii Britanii in Romania, Andrew Noble, afirma ca decizia CEDO in cazul fostei sefe a DNA, Laura Codruta Kovesi, "sta drept marturie a eficientei eforturilor” tuturor institutiilor din sfera combaterii coruptiei in Romania. "Acest caz va ramane unul de referinta pentru toti cei angrenati…

- Ambasadorul Marii Britanii in Romania, Andrew Noble, afirma ca decizia CEDO in cazul fostei sefe a DNA Laura Codruta Kovesi "sta drept marturie a eficientei eforturilor” tuturor institutiilor din sfera combaterii coruptiei in Romania.

- Victoria fostei șefe a DNA la CEDO este o confirmae a faptului ca, și fara sprijin politic, instituțiile anti-corupție din Romania și-au respectat mandatul, este de parere ambasadorul Marii Britanii la București, Andrew Noble, care spune despre cazul KOveși ca va ramane unul de referința. „Chiar și…

- Camera Deputatilor a decis, miercuri, ca data de 4 iunie sa fie declarata Ziua Tratatului de la Trianon. Proiectul de lege în acest sens a fost adoptat de deputati cu 235 voturi ''pentru'', 21 ''împotriva'' si 25 abtineri.Initiativa legislativa…

- Totul a inceput, sambata, dupa ce ambasadorul Romaniei la Budapesta și-a manifestat sprijinul pentru o deputata maghiara care a fost insultata dupa ce a cerut explicații cu privire la materialele medicale pe care Ungaria le-a trimis maghiarilor din Transilvania. „Ambasadorul Romaniei, evident, este…