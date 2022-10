Stiri pe aceeasi tema

- Lovitura de stat reușita in Burkina Faso. Președintele de tranziție, locotenent-colonelul Damiba, a fost inlaturat de la putere. Capitanul Ibrahim Traore este noul președinte al Burkina. Fostul președinte Damiba este catolic, in timp ce noul președinte Traore este aparent musulman. Fii la…

- Numeroase focuri de arma s-au auzit vineri Ouagadougou, capitala statului african Burkina Faso. Specialiștii cred ca este vorba despre o tentativa de lovitura de stat, potrivit BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- ArcelorMittal a anunțat vineri ca va opri unul dintre cele doua furnale de la oțelaria sa din orașul german Bremen pana la sfarșitul lunii septembrie, invocand costul ridicat al gazului, cererea slaba de pe piața și perspectivele economice negative. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Zeci de mii de argentinieni au manifestat vineri in mai multe orase, sub socul tentativei de asasinat care a vizat-o joi pe vicepresedinta Cristina Kirchner, tentativa ce a suscitat un val de condamnari pe plan international si a generat in Argentina apeluri la temperare in politica, informeaza sambata…

- Confederația Patronala Concordia, care reunește peste 2.000 de firme, critica faptul ca Guvernul a adoptat joi un OUG pe energie care „crește considerabil riscul ca la iarna sa avem probleme grave și cu costuri prea mari”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Statele Unite au adaugat sapte institute de cercetare din China, in mare parte legate de industria aerospatiala, pe lista sa de control al exporturilor, invocand preocupari de securitate nationala si de politica externa, potrivit unei notificari a Departamentului de Comert al SUA publicata marti…

- Ucraina negociaza cu oficialii americani pentru a furniza rachete cu raza mai lunga de acțiune pentru HIMARS. Acum, forțele armate ale Ucrainei sunt inarmate cu rachete care sunt capabile sa loveasca la o distanța de pana la 70 de kilometri. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…