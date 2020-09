Stiri pe aceeasi tema

- Marile companii IT trebuie sa plateasca in mod corect taxe in Europa, mai ales pentru ca acestea sunt ”adevaratele caștigatoare” ale crizei generate de coronavirus, a declarat Paolo Gentiloni, comisarul european pentru economie și taxare, citat de CNBC.Declarația savine in contextul unor diferențe majore…

- CEO-ul Amazon, Jeff Bezos, a ajuns, miercuri, sa aiba o avere de peste 202 miliarde de dolari, potrivit indicelui Bloomberg Billionaires Index. El a devenit astfel, prima persoana din lume care a depasit pragul de 200 de miliarde de dolari. Bezos este acum este mai bogat cu 78 de miliarde de dolari…

- Averea cumulata a principalilor 12 multimiliardari americani, printre care fondatorii companiilor Amazon, Microsoft și Facebook - Jeff Bezos, Bill Gates și Mark Zuckerberg - a depașit pentru prima oara in istorie pragul bilionului, adica peste 1.000 de miliarde de dolari. Astfel, averile totale ale…

- Cei mai importanti 12 multimiliardari de pe Wall Street, printre care fondatorii companiilor Amazon, Microsoft si Facebook - Jeff Bezos, Bill Gates si respectiv Mark Zuckerberg, au atins pentru prima data in istorie o avere insumata de 13 cifre, altfel spus peste o mie de miliarde de

- Apple refuza sa permita accesul la App Stone al aplicatiilor de jocuri ale Microsoft, Google si Facebook, motivul fiind ca aplicatiile respective ofera acces la jocuri care nu au fost evaluate conform criterilor producatorului de iPhone-uri si iPad-uri, relateaza Business Insider.Citește și: SONDAJ…

- Lucrul la distanța, comenzile online și utilizarea resurselor IT de tip cloud au dus la explozia profiturile companiilor Big Tech cum sunt Amazon, Facebook, Google și Microsoft, potrivit unei analize XTB Romania.Giganții din tehnologie au ieșit caștigatori, la nivel de grup, cu toate ca intre…

- Cifrele sunt cu adevarat atragatoare: Elon Musk, Jeff Bezos sau Mark Zuckerberg au recoltat adevarate averi in timpul crizei. La inceputul lunii iulie, capitalizarea de piața combinata a șase lideri – Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet Facebook și Netflix – a atins 6,5 trilioane de dolari, de doua…

- Autor: Petru ROMOȘAN Americanii, spre deosebire de unele natiuni europene si ele foste imperii, au prostul obicei sa-si asasineze presedintii sau sa incerce destituirea lor (impeachment) in timpul mandatului. Au fost asasinati : Abraham Lincoln (in 1865), James Garfield (in 1881), William McKinley…