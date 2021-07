Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 20 de persoane sunt date disparute in departamentul Shizuoka din centrul Japoniei dupa ce o alunecare de teren provocata de ploile abundente a distrus mai multe case sambata, a declarat pentru AFP un responsabil al departamentului. In imaginile difuzate de televiziunea japoneza se pot vedea…

- Jocurile Olimpice de la Tokyo ar putea avea loc fara spectatori, in functie de evolutia situatiei Covid-19 in Japonia, a reiterat joi premierul nipon Yoshihide Suga, pe fondul ingrijorarii tot mai mari ca evenimentul polisportiv care va debuta luna aceasta ar putea declansa o crestere a infectarilor,…

- Un vulcan de pe o insula indepartata din sudul Japoniei a erupt miercuri dimineata, determinand autoritatile sa ridice nivelul de alerta, informeaza DPA. Vulcanul Otake de pe insula Suwanose a erupt la ora locala 12:04, aruncand pietre si fum in atmosfera, conform Agentiei de Meteorologie…