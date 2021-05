VIDEO Alunecare de teren în judeţul Prahova. Afectează 15 hectare şi pune în pericol 9 case Mai mulți localnici din satul prahovean Livadea au fost nevoiti sa-si paraseasca locuintele, marti, din cauza unei masive alunecari de teren. Opt persoane isi parasesc locuintele, marti dupa-amiaza, din cauza alunecarii de teren care pune in pericol trei imobile. Asta dupa ce in cursul diminetii, alte patru persoane, care locuiau in trei case din aceeasi […] The post VIDEO Alunecare de teren in judetul Prahova. Afecteaza 15 hectare si pune in pericol 9 case appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- O alunecare de teren semnalata, din primele date, pe o falie de aproximativ 5 hectare in satul Livadea, comuna prahoveana Varbilau, poate pune in pericol trei locuinte, a anuntat astazi Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta.

- O alunecare de teren poate pune in pericol 3 locuințe din satul Livadea, comuna prahoveana Varbilau. Din primele informații, se pare ca se manifesta pe o falie de aproximativ 5 ha. Cele mai apropiate locuințe se afla la aproximativ 100 m. In cele 3 locuințe stau 4 adulti care preventiv au plecat…

- Patru persoane care locuiesc in satul Livadea, din comuna prahoveana Varbilau, au fost evacuate preventiv din locuințe, marți, deoarece in zona este pericol de alunecare de teren, care se manifesta pe o falie de 5 hectare. Potrivit ISU Prahova, o alunecare de teren poate pune in pericol trei…

