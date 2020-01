Președintele francez Emmanuel Macron a cerut cu insistența miercuri polițiștilor israelieni sa paraseasca Biserica Sfânta Ana din Ierusalim, o scena care amintește de un incident în care a fost implicat Jacques Chirac în anii '90, transmite AFP.



"I don't like what you did in front of me" (Nu-mi place ce ați facut în fața mea"), a strigat Macron spre un polițist israelian, caruia i-a cerut sa paraseasca biserica, teritoriu francez din Orașul Vechi din Ierusalim.





Anterior, în aceeași biserica a avut loc un acroșaj între…