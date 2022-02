Stiri pe aceeasi tema

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a solicitat la Judecatoria Chișinau, sediul Ciocana, plasarea in arest preventiv a șase persoane și a doua persoane in arest la domiciliu in dosarul escrocheriilor cu produse cerealiere, care au prejudiciat 25 de agenți…

- Fostul viceministru al Ministerului Afacerilor Interne, Veaceslav Ceban, vizat într-un dosar penal pentru organizarea filajului ilegal a mai multor procurori anticorupție, care documentau dosarul fraudei bancare, în interesul lui Ilan Șor, a revenit în Republica Moldova, susține…

- Instanța a decis plasarea in arest preventiv, pentru 30 de zile, a persoanei invinuite de creare a schemei de corupție in care ar fi implicați agenți imobiliari și angajați ai ASP. Decizia a fost luata astazi, 22 decembrie, de Judecatoria Chișinau, sediul Ciocana.(update) Instanța a plasat-o sub control…

- Vadim Manzarari, ex șef - adjunct al Serviciului Protecție Interna și Anticorupție al MAI revine dupa gratii. La solicitarea procurorilor PCCOCS, Curtea de Apel Chișinau a casat hotararea primei instanțe și a dispus plasarea in arest preventiv a invinuitului in dosarul „Direcției nr. 5” - episodul Petic.