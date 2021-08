Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorul Curții Constituționale, Daniel Morar, susține ca decizia de eliminare a servciilor secrete din cercetarea penala a fost una foarte importanta și benefica pentru democrația din Romania. Morar se arata contrariat de acei oameni din sistemul de justiție care regreta eliminarea serviciilor…

- Una dintre concluziile raportului preliminar al comisiei parlamentare din Republica Moldova, care a investigat circumstantele in care a disparut fostul judecator ucrainean Mykola Ceaus, la Chișinau, arata ca acesta a fost rapit de serviciile speciale ucrainene. Așa ca, in acest context, comisia cere…

- Politologul Alina Mungiu Pippidi a comentat luni, la B1 TV, competiția dintre Florin Cițu și Ludovic Orban pentru șefia PNL. Pippidi spune ca, pe de o parte, premierul ”are șanse foarte bune”, insa, pe de alta parte, actualul lider al partidului a mai obținut o data funcția de președinte intr-un…

- Serviciile secrete monitorizeaza atent greutatea dictatorului Kim Jong-un, dupa ce lipsa acestuia din spațiul public a alimentat ideea unor posibile probleme de sanatate. Agenții se folosesc in ”cercetarea” lor de ceasul pe care il poarta liderul nord-corean.

- "Coalitia aceasta functioneaza pe un acord de incredere ca Romania nu are in aceasta perioada o alternativa decat aceasta coalitie si fiecare dintre rotitele acestui angrenaj are rolul sau”, a afirmat Barna, la un post TV.Intrebat daca este de acord cu afirmatiile premierului Cițu conform carora, daca…

- "Coalitia aceasta functioneaza pe un acord de incredere ca Romania nu are in aceasta perioada o alternativa decat aceasta coalitie si fiecare dintre rotitele acestui angrenaj are rolul sau”, a afirmat Barna, la un post TV.Intrebat daca este de acord cu afirmatiile premierului Cițu conform carora, daca…

- Tenismanul elvetian Roger Federer, eliminat in optimi la Geneva, a admis ca nivelul sau de joc nu ii permite sa aiba vreo sansa la Roland Garros, turneu de Grand Slam care debuteaza pe 30 mai la Paris. Federer, a condus cu 4-2 in setul decisiv al partidei cu spaniolul Pablo Andujar, dar a pierdut patru…