VIDEO Alin Nica (PNL Timiş): Suntem gazde bune pentru toţi candidaţii Presedintele interimar al PNL Timis, Alin Nica, prezent joi alaturi de premierul Florin Citu, in contextul vizitei pe care acesta o efectueaza in judetul Timis, a declarat ca filiala nu a luat inca o decizie privind sustinerea candidatului la sefia partidului si ca este o "gazda buna" pentru toti competitorii. "Asa cum am declarat de mai multe ori, noi nu ne pripim, nu ne hazardam, suntem gazde bune pentru toti candidatii, poate mai apar pana in 25 septembrie, dar vom lua o decizie categoric si ne-o vom asuma, o vom anunta public, insa pana in momentul de fata nu am discutat nici macar in forurile… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

