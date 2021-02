VIDEO Alice Cooper despre efectele pandemiei: ''Mi-e dor de ritmul turneelor'' Cantaretul american de muzica rock Alice Cooper a declarat ca ii este dor de ''ritmul turneelor'' in perioada pandemiei de coronavirus, informeaza DPA.



''Am facut o pauza de un an si am petrecut mult mai mult timp cu cei patru nepoti ai mei'', a declarat muzicianul in varsta de 73 de ani in cadrul unui interviu acordat pentru DPA.



''Cu totii traiesc in Arizona si ii vad tot timpul, dar sunt obisnuit sa fiu in turneu cel putin sapte sau opt luni. Mi-e dor de ritmul turneelor - trebuie sa te dezobisnuiesti ca si cum ai renunta la un… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Volumul investitiilor imobiliare din Romania a totalizat 588,5 milioane de euro in 2020, jumatate din valoarea realizata in 2019, dar similara cu cea din 2015, un an de reincepere a dezvoltarii pietei imobiliare, arata raportul de research CBRE Romania Real Estate Market Outlook.

- Statistica pandemiei de Covid 19 masoara intensitatea dramei globale: la un an de la declanșarea sa avem peste 100 de milioane de infectari confirmate cu noul coronavirus și peste doua milioane de decese. Nu mi-a placut niciodata statistica, insa am sa suprapun acestor date, altele preluate din siteul …

- Deși previziunile aratau ca restricțiile din pandemie vor duce la o schimbare pozitiva a industriei IT in lupta pentru egalitatea de gen, aproape jumatate dintre femeile care lucreaza in domeniul tehnologiei considera ca efectele pandemiei COVID-19 au intarziat progresul lor in cariera. Aproape…

- Europarlamentarul umanist Maria Grapini a adresat mai multe intrebari scrise Comisiei Europene privind informarile si recomandarile facute de Organizatia Mondiala a Sanatatii, in contextul pandemiei.

- China va depasi Statele Unite pentru a deveni cea mai mare economie a lumii in 2028, cu cinci ani mai repede decat se asteptau analistii pana acum, conform unui raport al think-thank-ului britanic Center for Economics and Business Research.

- Politicile si masurile adoptate la nivel national sau local pentru a combate efectele economice ale acestei pandemii si pentru a proteja functionarea economiei si a IMM-urilor au reusit doar sa diminueze efectele negative ale pandemiei. Multe afaceri, in special cele desfasurate de microintreprinderile…

- Cel mai mare producator de ciorapi din Romania, Ciserom din Municipiul Sebeș, resimte din plin efectele pandemiei. Infiintata in 1927, Ciserom rezista de peste 90 de ani intr-o industrie a textilelor si intr-o perioada in care s-a pus lacatul pe multe afaceri romanesti de traditie. Fabrica are o productie…