- Polițiști din cadrul Secției 4 Poliție Brașov, efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunilor de “furt in scop de folosința” și “conducerea unui vehicul fara permis de conducere”. In fapt, la data de 25 august 2020, in jurul orei 15.00, polițiștii au depistat…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) anunța o noua facilitate disponibila in Spațiul Privat Virtual: se acorda titularului contului SPV posibilitatea de a plati, in numele oricarei alte persoane fizice, impozite sau contribuții evidențiate in Declarația unica. Astfel, se pot plati dintr-un…

- Meteorologii au emis o avertizare Cod portocaliu, valabil la Brașov, in intervalul 20 august, ora 10.00 – 20 august, ora 22.00. Fenomene vizate sunt instabilitate atmosferica temporar accentuata, cantitați de apa insemnate. In intervalul menționat, in Moldova, nord-estul Munteniei, nordul Dobrogei și…

- PNL Brasov a depus astazi lista cu candidati la Biroul Electoral. Sunt cateva surprize notabile: Iata care sunt primele poziții: George Scripcaru Adrian Oprica – președintele organizației municipale Cristina Vecerdi – șefa Unitații de Primire Urgențe de la Spitalul JudețeanSebastian Rusu – actual consilier…

- Economia Romaniei a consemnat un declin de 12,3% in trimestrul doi al acestui an comparativ cu primul trimestru, potrivit datelor publicate, vineri, de Institutul National de Statistica, transmite Agerpres. Fata de T2 2019, scaderea Produsului Intern Brut a fost de 10,5%. In primele sase luni ale acestui…

- Evolutia cazurilor de infectie cu noul coronavirus a inregistrat un trend ascendent in ultima saptamana, in județul Brașov. Institutul Național de Sanatate Publica a afișat marți un nou raport saptamanal cu privire la evoluția cazurilor de coronavirus din Romania, cu date raportate pana la data de 9…

- Un inventator roman a dezvoltat un robot care i-ar putea ajuta pe profesori sa predea chiar din clase, exact ca la orele normale, in timp ce elevii vor privi lecțiile de pe ecranele calculatoarelor, informeaza Edupedu.ro. Cristian Lacraru lucreaza in domeniul IT și a decis ca invațamantul on-line poate…

- Comitetul Local pentru Situații de Urgența din Sacele a stabilit ca de la 1 august purtarea maștilor de protecție in spațiile aglomerate deschise este obligatorie. Astfel, pe raza Municipiului Sacele se instituie obligativitatea purtarii maștilor de protectie in urmatoarele zone, potrivit saceleanul.ro:…