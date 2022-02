Stiri pe aceeasi tema

- Romanii care au mai mult de 9 luni de la efectuarea dozei doi de vaccin impotriva COVID-19, vor trebui sa faca a treia doza de vaccin pana la data de 1 februarie, in caz contrar certificatul verde va expira, dupa cum a declarat ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. Alexandru Rafila a anunțat la Europa…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat ca de la 1 februarie se va aplica și in Romania directiva UE care prevede o valabilitate a certificatelor digitale de numai 9 luni de la incheierea vaccinarii, care poate fi prelungita cu administrarea dozei booster. Certificatele celor care au peste…

- Ministrul Sanatații a explicat ca valabilitatea certificatelor de vaccinare va fi condiționata de acest interval de maxim 9 luni de la incheierea vaccinarii. Alexandru Rafila, ministrul Sanatații, sustine ca persoanele pentru care au trecut mai mult de 9 luni de la efectuarea dozei doi ar trebui sa-și…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, considera ca vaccinarea nu va fi obligatorie in Romania si crede ca nu este potrivit acest lucru, mai ales in tara noastra, precizand ca trebuie lucrat mai mult pe partea de informare. Rafila a declarat, ieri, la Antena 3, ca vaccinarea arata ca are efect favorabil…

- Autoritațile vor decide, miercuri, in cadrul unei ședințe a Comitetului Național pentru Situații de Urgența (CNSU), noile restricții și masuri care se vor aplica in contextul valului 5 al pandemiei de Covid-19 din Romania. Astfel, conform surselor din Guvern, printre masurile propuse și discutate se…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, face demersuri pentru a aduce in Romania pilula anticovid Paxlovid, avand in acest sens o intalnire cu reprezentantii Pfizer. Paxlovid este un antiviral cu administrare orala, aflat in procedura de autorizare la Agentia Europeana a Medicamentului. Tratamentul…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat miercuri, 15 decembrie, la finalul sedintei de guvern, ca a fost aprobata Ordonanta de Urgenta privind implementarea formularului de intrare in Romania pentru pasageri. "Cetatenii trebuie sa completeze acest certificat cu 24 de ore inainte de intrarea…

- Alertele Comisiei Europene privind tulpina Omicron tensioneaza și mai tare situația Covid-19 in Europa, respectiv Romania. Cu toate acestea, prezența la vaccinare este redusa, iar riscurile transmiterii comunitare cresc exponențial de la o zi la alta. Alexandru Rafila a explicat, duminica seara, condițiile…