Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a apreciat miercuri ca rata testelor de saliva fals pozitive este "surprinzator de mare", dar a adaugat ca acest lucru ar putea fi determinat de faptul ca oamenii nu sunt obisnuiti sa lucreze cu ele. Precizarile au fost facute in cadrul unei conferinte de presa, la Palatul Victoria, in contextul in care din 38 de teste pozitive din saliva, doar 16 au fost confirmate prin test PCR.

