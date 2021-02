Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Mitrița (25 de ani) a fost prezent la egalul obținut de Universitatea Craiova cu FC Argeș, scor 1-1, in runda #20 din Liga 1, iar la finalul meciului i-a transmis un mesaj selecționerului echipei naționale, Mirel Radoi. Fotbalistul celor de la Al Ahli a fost in loja pe stadionul Ion Oblemenco,…

- Razvan Lucescu, 51 de ani, antrenorul lui Al Hilal, a facut o criza de nervi in Arabia Saudita fara precedent. La finalul egalului cu Al Ahli, scor 0-0, tehnicianul roman s-a dus glonț la „centralul” partidei, Majed Al Shamrani, caruia i-a reproșat maniera de arbitraj. „Respect, respect! Fii sincer…

- Alexandru Mitrița (25 de ani) a inscris in meciul dintre Al-Raed și Al-Ahli din etapa 10 a campionatului Arabiei Saudite. Titular in meciul de la Buraidah, Mitrița este cel care a reușit egalarea la 1 pentru echipa sa. In minutul 55 a primit o pasa de la Al Somah, l-a intors din preluare pe fundașul…

- Al Hilal, echipa lui Razvan Lucescu, joaca azi, de la 18:50, pe teren propriu cu Al Ittihad, in etapa a 10-a din prima liga din Arabia Saudita. Partida va fi liveSCORE pe GSP.ro. liveSCORE de la 18:50 » Al Hilal – Al Ittihad Formația lui Razvan Lucescu, desemnat antrenorul roman al anului 2020 in Ancheta…

- Fotbalistul echipei Ludogoret Razgrad, Claudiu Keseru, a inscris un gol in meciul castigat, duminica, in deplasare, cu scorul de 2-0, in fata formatiei Slavia Sofia, in etapa a XV-a a campionatului Bulgariei, anunța news.ro. Keseru, care a intrat pe teren in minutul 62, a marcat in minutul…

- Internationalul roman Alexandru Mitrita a marcat un gol pentru Al Ahli Saudi SC, care a invins-o pe Al Faisaly cu scorul de 2-1 (1-0), duminica, pe teren propriu, in etapa a sasea a campionatului de fotbal al Arabiei Saudite. Acesta i-a dedicat golul fetiței sale nou-nascuta. Gazdele au deschis scorul…

- Fotbalistii Florentin Matei (Apollon Limassol) si Alexandru Mitrita (Al Ahli) au inscris cate un gol pentru echipele lor in meciurile disputate duminica, in campionatul Ciprului, respectiv in Arabia Saudita, potrivit news.ro. Citește și: Adrian Streinu-Cercel: ‘Este total scapata de sub control!…

- Alexandru Mitrița (25 de ani) a avut o evoluție entuziasmanta pentru Al Ahli, in victoria spectaculoasa de pe terenul celor de la Al Ain, scor 4-3. Romanul a contribuit decisiv la victoria echipei sale, oferind doua pase decisive. Al Ahli conducea cu 2-0 in minutul 20, grație unei „duble” a lui Al Somah.…