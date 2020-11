Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a anuntat ca este necesara cresterea salariului minim, insa preocuparea fiecarui angajator si a sindicatelor trebuie sa fie sa creasca competentele oamenilor, mentionand ca salariul minim trebuie sa fie doar o etapa in viata profesionala a fiecarui…

- Pro Romania propune instituirea unui Venit minim de criza. Bogdan Ivan, președintele Pro Romania Argeș, da detalii: “- 2000 lei venit minim garantat pentru fiecare roman: – 2000 lei / luna pentru personale singure; – 3500 lei / luna pentru familiile cu 2 membri; – 4500 lei / luna pentru familiile cu…

- In luna octombrie 2020, in Romania se inregistrau cu peste 15.000 de angajați activi mai mult decat in ianuarie, a declarat joi, ministrul Muncii, Violeta Alexandru, conform Agerpres. Informațiileprovin din REVISAL, registrul de evidența a salariaților, spuneAlexandru. ”Acesteasunt, intr-adevar, semne…

- Familiile beneficiare de ajutor social vor primi suport pentru perioada rece a anului. Anunțul este facut de Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale. Este vorba despre un ajutor lunar de 500 de lei, oferit pentru lunile noiembrie 2020 – martie 2021. Cererile pot fi depuse si de familiile…

- Violeta Alexandru, ministrul Muncii și Protecției Sociale, anunța ca numarul angajatilor activi din Romania, conform Revisal, este mai mare cu 7.000 in octombrie fata de septembrie. Violeta Alexandru: ”Așa mulțumita sunt sa vad ca numarul angajaților activi din Romania, conform Revisal, este…

- Conducatorii a doua federatii de pensionari au anuntat joi organizarea unui miting in fata Guvernului pe data de 1 octombrie, de Ziua Internationala a Persoanelor Varstnice, in semn de protest fata de mai multe masuri pe care le considera abuzive fata de pensionari adoptate recent de ministrul Muncii…

- Presedintele PNL Neamt, Mugur Cozmanciuc, candidat la functia de presedinte al Consiliului Judetean, a declarat marti, intr-o conferinta de presa alaturi de ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, ca va atrage fonduri guvernamentale si europene pentru dezvoltarea pietei locurilor…