- Antonia a fost operata de urgența. Artista a trecut printr-o intervenție chirurgicala in urma cu cateva zile, in mare secret. Antonia, care in aprilie va implini 31 de ani, a ajuns la spital și a fost nevoita sa suporte o intervenție chirurgicala, insa pana in prezent nu se știe motivul și nici alte…

- Antonia si Alex Velea sunt unul dintre cele mai unite cupluri din lumea mondena! Cu toate acestea, multa lume si-ar dori sa aiba o femeie ca focoasa artista, ba chiar a devenit inspiratie pentru unele persoane publice de la noi, printre care se numara si Mihai Bendeac!

- Madalin Voicu este de parere ca totul este o inscenare, cei doi artiști au decis sa simuleze aceat scandal pentru a-și face reclama. Invitat in platoul emisiunii Agenția VIP, Madalin Voicu nu i-a menajat deloc pe cei doi. Mai mult, la adresa lui Abi Talent, Madalin Voicu nu a avut de spus prea multe…

- "V-am dat clasa cu 8 clase, sunt rege pa' Romania... tu inca platești chiria”, acestea sunt versurile din melodia de peste 23 de milioane de viualizari canatata de Abi Talent - "Rege pa Romania". Cați bani face artistul dintr-un singur concert? Primește mai mulți bani decat Alex Velea sau Antonia?

- Antonia și Alex Velea formeaza unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz și mulți sunt invidioși pe povestea lor de dragoste. Cei doi au gasit rețeta succesului in privința lor și nu de puține ori au recunoscut ca sunt foarte inventivi atunci cand vine vorba despre aventurile din dormitor.

- Antonia se afla in plina desfașurare artistica in momentul in care cațiva tineri s-au luat la bataie, orice incercare de a-i potoli dovedindu-se zadarnica, scrie spynews.ro. Vedeta nu a suportat un astfel de afront, așa ca a izbucnit. A parasit scena, impreuna cu dansatorii, injurand fara reținere.…

- Fiul cel mic al Antoniei și al lui Alex Velea a implinit trei ani, iar parinții lui i-au transmis cate un mesaj pe contul de socializare. Akim a primit zeci de urari din partea internauților.„La multi ani, iubirea mea! ♥️ #3 Cel mai mic lucru al meu este acum baiat mare! Dumnezeu m-a binecuvantat cu…

- Formeaza unul dintre cele mai frumoase și invidiate cupluri din showbiz și reușesc cu brio sa imbine cu succes viața de familie și cea profesionala. Acum, relația lor trece printr-o incercare fara precedent, pentru ca Alex Velea a plecat acum o luna pe Drumul Comorilor, pentru filmarile show-ului Asia…