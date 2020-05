Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu și Alex Bodi au ajuns din nou la desparțire, lucru descoperit in exclusivitate de Spynews.ro. Acum, dupa puțin timp de la separare, fanii frumoasei blondine au aflat cum incearca aceasta sa treaca peste nefericitul eveniment!

- La scurt timp dupa ce Spynews.ro a anunțat in exclusivitate ca Bianca Dragușanu și Alex Bodi și-au spus din nou adio, au aparut fel de fel de zvonuri privind averea milionarului. Spynews.ro a stat de vorba cu Josip Heit, șeful lui Bodi, pentru a afla adevarul. Ce se intampla, de fapt, cu averea fabuloasa?

- O noua veste a zguduit showbiz-ul autohton! Dupa ce totul parea sa revina la normal in relația lor, Spynews.ro a aflat in exclusivitate ca Bianca Dragușanu și Alex Bodi și-au spus din nou adio! Iata cum se reface blondina dupa aceasta desparțire!

- Dupa ce Alex Bodi și Bianca Dragușanu au hotarat sa se desparta oficial, divorțand și in fața notarului, celebrul om de afaceri s-a razgandit și are ganduri de impacare. Alex Bodi a declarat in exclusivitate pentru Spynews.ro ca vrea sa formeze din nou un cuplu cu frumoasa blondina, lasand in urma toate…

- O noua zi, o noua dezvaluire șoc din divorțul momentului. Spynews.ro a intrat in posesia unei filmari bomba, in care sunt implicați Bianca Dragușanu, mama vedetei și Alex Bodi, fostul soț al acesteia. Țipete, injurii și acuzații - cam despre asta este vorba!

- Alex Bodi i-a trimis sotiei sale, printr-un executor judecatoresc, o inștiințare conform careia aceasta trebuie sa se prezinte, marți, 10 martie 2020, la notar, acolo unde ar urma sa rupa orice legatura legala, scrie SpyNews. Astfel, de data aceasta, Alex Bodi este cel care a inaintat actele de divorț…

- Spynews.ro vine cu vestea bomba, la scurt timp dupa ce a intrat in posesia documentului care anunta separarea definitiva dintre Bianca Dragusanu si Alex Bodi! Da, da, nu s-au mai razgandit! Bianca Dragusanu si Alex Bodi au ajuns marti, 10 martie, la cabinetul notarial!

- Bianca Dragusanu si-a serbat ziua de nastere cu mare fast, asa cum o stim! Blondina si-a strans cele mai dragi persoane din viata ei, intr-un restaurant de fite din Capitala! A curs sampania, dar au curs si lacrimi. Din pacate, nu de fericire!