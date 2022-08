Stiri pe aceeasi tema

- Scopul alertelor false cu bomba este de a crea panica, de a induce frica in societate și de a testa capacitațile instituțiilor statului. O spune ministrul de interne, Ana Revenco, potrivit careia in scurt timp Consiliului Suprem de Securitate ii va fi propus un nou model de intervenție in cazul alertelor…

- Seful Serviciului de Informatii si Securitate, Alexandru Musteata, sustine ca alertele false cu bomba sunt generate de un grup de persoane, dintre care unele nu se afla pe teritoriul Republicii Moldova.

- 13:54 // Toate alertele cu bomba s-au dovedit a fi false. Anunțul a fost facut de oamenii legii care au inspectat toate edificiile. 12:40 // La Primaria Chișinau a fost semnalata o alerta cu bomba. Potrivit administrației, toți angajații au fost evacuați, iar in aceste momente au loc verificari. „Alerta…

- Poliția informeaza ca in urma verificarilor efectuate de forțele de ordine nu au fost depistate obiecte sau substanțe explozibile, transmite jurnal.md. Reamentim ca o noua alerta cu bomba a fost anunțata pe teritoriul Aeroportului Internațional Chișinau și in mai multe locații din Chișinau și Balți.…

- In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 2 alerte false despre plasarea bombelor la 43 de locații dintre care 23 in Chișinau, 13 in Balți și 7 in Gagauzia. Ulterior, autorul unuia dintre acestea a fost identificat și este cercetat de oamenii legii, scrie ProTV . De asemenea, oamenii legii spun ca…

- Procurorul general interimar, Dumitru Robu, a declarat, dupa ce s-a prezentat la ședința de astazi a Parlamentului, ca mesaje cu privire la alertele false cu bomba parvin din mai multe țari, fara, insa, a da detalii. Totodata, acesta a menționat ca, cheltuielile pe care le suporta statul, pentru a face…

- (update) Alertele cu bomba la CSJ și Spitalul „Gheorghe Paladi” s-au dovedit a fi false, anunța oamenii legii, in urma cercetarilor la fața locului.Alerte cu bomba la Curții Supreme de Justiție și Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi”. La fața locului au intervenit toate serviciile specializate,…

- Alertele cu bomba la Curtea Suprema de Justiție și Spitalul Clinic Municipal nr. 1 „Gheorghe Paladi” s-au dovedit a fi false. Anunțul a fost facut de catre ofițera de presa a Direcția de Poliție a mun. Chișinau Serviciul Relații Publice, Svetlana Scripnic. Menționam ca o alerta cu bomba in Chișinau…