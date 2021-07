Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit in subsolul unui bloc de pe bd. FerdinandPompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati astazi sa intervina pentru stingerea unui incendiu la un bloc de pe bulevardul Ferdinand din Constanta. Potrivit ISU Dobrogea,…

- Interventie de urgenta, in MamaiaPompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" Constanta au fost solicitati luni, 5 iulie, sa intervina in statiunea Mamaia, judetul Constanta, la un bloc din zona Butoaie.Ar fi vorba de 8 persoane, care au ramas blocate intr un lift.Vom reveni…

- O persoana este cautata de pompieri si de scafandri dupa ce s-a aruncat de pe un vapor, evenimentul avand loc in Santierul Naval Midia. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, pompierii au fost solicitati sa intervina marti dimineata, in Santierul Naval…

- Trei persoane au fost recuperate in aceasta dupa-amiaza, de pompierii constanteni, dupa ce s-au rasturnat cu velierul pe lacul Siutghiol din statiunea Mamaia. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, pompierii au fost solicitati sa intervina dupa ce un velier s-a…

- Trei persoane au fost recuperate duminica dupa amiaza, de pompierii constanteni, dupa ce s-au rasturnat cu velierul pe lacul Siutghiol din statiunea Mamaia. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, pompierii au fost solicitati sa intervina dupa ce un velier s-a…

- Mai multe explozii au avut loc in subteran pe o strada din municipiul Constanta, cel mai probabil din cauza unor acumulari de gaze, iar in zona respectiva iese foc din pamant la aproximativ doi metri de un bloc. Pompierii s-au deplasat la fata locului. Nicio persoana nu a solicitat asistenta medicala,…

- Un adolescent in varsta de 17 ani este cautat de pompieri si de scafandri, dupa ce a intrat sa faca baie in lacul Siutghiol, in zona orasului Ovidiu si nu a mai iesit, apelul la 112 fiind dat de mama sa, potrivit news.ro. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Un cadru medical al spitalului privat HEKA din municipiul Constanta a fost gasit decedat duminica, in unitatea sanitara. La fata locului s-a deplasat un echipaj de Terapie Intensiva Mobila din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, care a constatat decesul femeii in varsta de…