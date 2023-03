VIDEO. Alertă la Iași: femeie, înțepată de un scorpion care se afla în bananele cumpărate de la un supermarket O femeie din Iași a ajuns la spital, dupa ce a fost ințepata de un scorpion adus, cel mai probabil, din Ecuador, cu un transport de banane. Femeia a cumparat fructele dintr-un supermarket cu o seara inainte. Odata ajunsa acasa, a scos bananele din punga, iar arahnida a scapat in locuința și a fost gasita […] The post VIDEO. Alerta la Iași: femeie, ințepata de un scorpion care se afla in bananele cumparate de la un supermarket appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- O femeie din Iași a ajuns la spital, dupa ce ar fi fost ințepata de un scorpion adus din Ecuador cu un transport de banane. Femeia a cumparat fructele dintr-un supermarket cu o seara inainte. Odata ajunsa acasa, a scos bananele din punga, iar arahnida a scapat in locuința și a fost gasita de o ruda…

