VIDEO. Alertă la bordul unui avion, după ce un bărbat complet dezbrăcat a început să alerge printre scaune, în timpul zborului Un avion a fost forțat sa se intoarca din drum, dupa ce un barbat complet dezbracat a inceput sa alerge pe culoarul dintre cele doua randuri de scaune și a imbrancit un insoțitor de zbor. Imediat ce avionul a aterizat, un echipaj de poliție din Australia l-a arestat pe barbat. Incidentul s-a petrecut la inceputul

