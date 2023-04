Peste 3.000 de persoane vor fi evacuate in orașul rus Belgorod, aflat aproape de granița cu Ucraina, dupa ce a fost gasit o bomba, a anunțat sambata guvernatorul local, la doua zile dupa ce un avion de razboi rusesc a aruncat accidental o bomba asupra orașului, transmite Reuters. Experții militari in explozibili au decis sa […] The post VIDEO. Alerta la Belgorod!Bomba neexplodata, in centrul orașului unde rușii s-au bombardat singuri. 3.000 de persoane evacuate. appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .