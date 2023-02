Stiri pe aceeasi tema

- Spania a detectat primul caz suspect de febra hemoragica Marburg, o boala infectioasa mortala ce a dus la carantinarea a peste 200 de persoane in Guineea Ecuatoriala, conform unui anunt facut sambata de autoritatile medicale din regiunea Valencia, transmite Reuters, relateaza Agerpres. Fii…

- Un tanar din Bucuresti, care lucreaza ca sofer de ride-sharing, s-a inspirat de pe Netflix si a incercat sa jefuiasa o farmacie, insa a esuat, iar cand a fost prins i-a intrebat pe politisti cat este pedeapsa in comparatie cu ce stia din film. Pentru ca are probleme cu jocurile de noroc si avea nevoie…

- Romanian oil and gas group OMV Petrom is “closer than ever” to starting construction of its Neptun Deep gas project, its chief executive said on Thursday of the Black Sea resources she says are key to the country’s energy security, according to Reuters. The company majority owned by Austria’s OMV has…

- Risc ridicat de insecuritate in Turcia, avertizeaza MAE intr-un comunicat in care le cere cetațenilor sa evite deplasarile in aceasta țara. Ministerul Afacerilor Externe a anunțat ca exista un risc ridicat de insecuritate ce vizeaza lacașuri de cult și reprezentanțe diplomatice din Istanbul, Turcia.…

- Un accident rutier grav s-a produs miercuri dimineața, pe DJ203 D, pe raza comunei Țintești din Buzau. Doua autovehicule, intre care și o mașina de pompieri, au fost implicate in accident. Un tanar a murit, iar trei pompieri au ajuns la spital. Un autoturism Dacia Logan care se indrepta spre municipiul…

- Mai multe explozii au rasunat sambata dimineata la Kiev, responsabili ucraineni afirmand ca noi lovituri ale armatei ruse au luat drept tinta infrastructuri-cheie ale capitalei Ucrainei, informeaza AFP si Reuters, citate de Agerpres. „Un atac cu racheta asupra unor infrastructuri esentiale” este in…

- Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a anuntat vineri ca le cere furnizorilor de servicii medicale sa testeze pentru eventuale leziuni hepatice pacientii tratati cu Zolgensma de la Novartis, dupa informatii privind doua decese legate de aceasta terapie genica impotriva atrofiei musculare spinale,…

- More than half of Germany‘s companies are struggling to fill vacancies due to a lack of skilled workers, the German Chambers of Commerce and Industry (DIHK) said on Thursday, in the latest sign of growth headwinds belabouring Europe‘s largest economy, according to Reuters. The proportion of companies…