- Masina premierului britanic Boris Johnson a fost tamponata miercuri de un vehicul al dispozitivului de securitate dupa ce protestatari kurzi au patruns in strada, potrivit unor martori citati de agentia Reuters.Biroul premierului a transmis ca nimeni nu a fost ranit in urma accidentului, scrie…

- Premierul Boris Johnson a anuntat crearea unei comisii interguvernamentale care va examina rasismul si inegalitatile cu care se confrunta grupurile etnice minoritare in domenii precum educatia, sanatatea si justitia penala in urma protestelor organizate in ultimele zile in Marea Britanie sub sloganul…

- Teo Trandafir a fost implicata intr-un accident ieri, 21 mai, in jurul orei 18. In drum spre casa, un șofer i-a lovit mașina in plin. Din fericire, prezentatoarea nu a suferit leziuni, este in stare buna, mașina acesteia a ramas insa avariata.Donald Trump, amuzat in fața jurnaliștilor: 'O…

- Marea Britanie s-a imprumutat in premiera la dobanzi negative, miercuri, pe fondul temerilor in crestere legate de declansarea unei recesiuni profunde si a asteptarilor investitorilor pentru noi achizitii de obligatiuni de catre bancile centrale, transmite Reuters, conform news.ro.In cadrul…

- Noul coronavirus ar putea sa fie mai puțin raspandit de copii decat de adulti, sustin doi epidemiologi de top din Marea Britanie. Tot ei au indicii ca imunitatea dupa trecerea prin aceasta boala ar putea sa nu dureze foarte mult, scrie Agerpres, preluand Reuters.Sunt semne ca noul coronavirus…

- Un tanar de 20 de ani este cercetat pentru conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului si vatamare corporala din culpa dupa ce a pierdut controlul directiei, pe fondul consumului de bauturi alcoolice, si a intrat cu masina pe contrasens, unde a acrosat un autovehicul care circula regulamentar.

- Premierul britanic, Boris Johnson, refacut in urma imbolnavirii cu noul coronavirus, va reveni luni la munca, a anuntat sambata o purtatoare de cuvant a Downing Street, scrie Reuters. In varsta de 55 de ani, Boris Johnson, testat pozitiv la coronavirus pe 26 martie, a fost nevoit sa fie internat zece…